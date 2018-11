Sicilia, ha un grave incidente in moto: donati gli organi di un 25enne

Print This Post

Un incredibile quanto encomiabile gesto d’amore verso il prossimo è stato fatto a Marsala, paese in provincia di Trapani.

In seguito al tragico incidente autostradale avvenuto lo scorso 20 ottobre in cui un’veicolo avrebbe tagliato la strada portando alla morte del 25enne Mariano Baiata, i suoi genitori, nonostante il grandissimo dolore che permea in questi tristi momenti il loro animo, hanno deciso di portare avanti un gesto di solidarietà che renderà onore al figlio, ammirato e ben voluto da tuta la comunità: permettere la donazione degli organi.

Il sinistro non ha infatti lasciato scampo al povero Mariano, il quale a seguito delle gravi ferite riportate sarebbe andato in coma nonostante il trasferimento presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo dal quale il giovane non si è più risvegliato.

Dalla sua morte rinascerà però la vita: tramite la donazione degli organi verranno aiutate persone in serio stato di bisogno che avranno ancora una speranza, una possibilità di vittoria sulla malattia e quindi un proseguo di vita che si spera duri il più a lungo possibile.

Di Pietro Geremia