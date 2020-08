Una triste giornata quella appena trascorsa nella spiaggia di Porto Palo di Menfi.



Un 85enne originario del posto sarebbe infatti deceduto in seguito ad un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato alcuna via di scampo.

Il pensionato è sarebbe stato ritrovato privo di sensi da alcuni bagnini i quali hanno immediatamente posto in essere le procedure di RCP, rianimazione cardio-polmonare, fino all’arrivo dei soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che costatarne la morte causata probabilmente da un malessere.