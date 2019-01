Sicilia, ha una apnea notturna: bambino muore nel sonno

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una vera e propria tragedia quella che ha coinvolto il paese di Santa Teresa Riva, in provincia di Messina.

La notte scorsa un bambino di dieci anni è morto nel sonno a causa di un’apnea notturna di cui il piccolo soffriva da tempo.

A fare l’amara scoperta è stata la madre nella mattina di ieri quando, dopo essersi recata nella stanza del figlio per svegliarlo e farlo andare a scuola, ha notato che il povero bambino non dava segni di vita.

Immediati i soccorsi del 118 , i soccorritori non hanno potuto fare altro che accertare la morte dello sfortunato bambino.

Di Pietro Geremia