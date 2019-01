Sicilia, hanno una lite in famiglia: figlio aggredisce la madre

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri della Stazione di Villasmundo coadiuvati dai dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Augusta hanno arrestato nel pomeriggio di ieri un uomo del posto per violenza in famiglia.

A quanto pare infatti militari sarebbero stati chiamati in un’abitazione sita nella città in provincia di Siracusa per via di alcune grida sentite dai vicini di casa e provenienti dall’interno dell’appartamento in questione.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno fermato un uomo che, in seguito ad una lite con gli stessi vicini, si era scagliato contro la propria madre convivente che stava tentando di sedare l’ira del figlio.

Ai militari l’anziana donna avrebbe inoltre subito da parte del figlio una serie di maltrattamenti verbali, fisici e psicologici protratti nel tempo.

Ti serie di indicibili violente avrebbero dunque fatto scattare l’arresto del figlio e la sua conduzione presso la casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa su disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Di Pietro Geremia