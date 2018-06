Sicilia, i carabinieri chiudono ristorante ed arrestano 35enne

Print This Post

I Carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo coadiuvati dai colleghi del N.A.S. e del N.I.L. hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nel quartiere “Arenella”.

A seguito dell’accesso e della relativa ispezione di un noto ristorante della zona, hanno riscontrato carenze igieniche e la mancanza delle autorizzazioni per la somministrazione.

La titolare deferita in stata di libertà per inadempienze varie nel settore della sicurezza sul lavoro, deve rispondere anche della presenza di 4 lavoratori in nero.

È stata contestata l’occupazione abusiva del suolo pubblico, in quanto il locale aveva invaso la sede stradale con tavolini, gazebo e sedie. Sono state elevate sanzioni amministrative per 30 mila euro circa, infine la struttura è stata segnalata all’A.S.P. che ha disposto la chiusura.

Contestualmente i Carabinieri della Stazione Falde hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne, P.E. di Palermo.

L’uomo è stato sorpreso, mentre in via Imperatore Federico stava asportando uno scooter di proprietà di una donna 40enne, residente in un condominio poco distante.

Il ciclomotore è stato restituito all’avente diritto mentre l’uomo giudicato presso il Tribunale di Palermo con il rito direttissimo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G.