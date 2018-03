Sicilia, i carabinieri recuperano orologi e gioielli

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi, in seguito ad alcuni furti perpetrati sul territorio, i carabinieri della stazione di Bolognetta hanno individuato e deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria O.D. 37enne e T.M. 29enne di Villabate per i reati di furto in abitazione e ricettazione.

Grazie all’aiuto di alcuni cittadini, i militari sono riusciti ad individuare i due, ed in seguito ad una perquisizione, eseguita sull’auto in uso all’uomo, è stato possibile rinvenire diversi orologi ed oggetti in oro di probabile provenienza furtiva.

Il materiale è stato sequestrato ed attualmente sono in corso accertamenti finalizzati ad individuare i proprietaria degli oggetti recuperati.