Sicilia, Il catanese Parmitano sarà il primo italiano al comando della stazione spaziale

Il prossimo anno l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano tornerà alla Stazione Spaziale Internazionale per la sua seconda missione e agirà come comandante dell’avamposto di ricerca. «Sono onorato che il programma della stazione spaziale abbia scelto me per questo ruolo. Essere il comandante delle persone più preparate e abili dentro e fuori dalla Terra può essere scoraggiante. Mi vedo come un facilitatore, il mio obiettivo sarà quello di mettere tutti nella condizione di mostrare al meglio le loro capacità», ha detto l’astronauta catanese.

«Sarò responsabile per la sicurezza dell’equipaggio e della stazione e per il successo generale della missione. Ho avuto la fortuna, durante la mia esperienza, di lavorare con i leader che potevo osservare: farò del mio meglio per seguire il loro esempio per raggiungere questi obiettivi», ha aggiunto.

L’astronauta originario di Paternò si sta preparando per il suo secondo viaggio nello spazio eseguendo simulazioni e allenandosi con i nuovi esperimenti a cui prenderà parte. Ora si sta allenando in Russia sulla sonda spaziale Soyuz che lo lancerà nello spazio insieme all’astronauta della Nasa Andrew Morgan e all’astronauta di Roscosmos Alexander Skvortsov.

