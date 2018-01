Sicilia, il Ministro Galletti a Musumeci: “portare fuori i rifiuti per emergenza non è la soluzione”

Connect on Linked in

Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti non le manda certo a dire al Presidente della Regione Nello Musumeci, che nei giorni scorsi aveva dato l’ultimatum al governo centrale sul disastroso stato in cui versano le discariche siciliane:

“Chi è capace di fare ha risolto il problema, ma c’è chi ancora segue la pancia dei cittadini, non risolve il problema e lo scarica su altri. Per me è inammissibile ed inoltre, le Regioni che non hanno chiuso il ciclo dei rifiuti non pensino che portarli fuori dal loro territorio sia una soluzione strutturale” – ha sentenziato il Ministro Galletti.

Il neo governatore siciliano intanto, durante una conferenza stampa ha fatto sapere che oggi avrebbe richiesto l’assunzione di poteri speciali al premier Gentiloni per intervenire in via straordinaria e urgente sull’annoso problema dei rifiuti, mentre come soluzione tampone avrebbe in mente la pubblicazione di un bando per il trasferimento dei rifiuti fuori dall’Isola.

Di Pietro Geremia