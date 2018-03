Sicilia, il periodo nero delle strade siciliane: 3 morti in meno di 24 ore

Connect on Linked in

Non è di certo un periodo tranquillo quello che si vive ultimamente nelle strade siciliane.

Nonostante le numerose campagne di prevenzione atte a favorire al rispetto del codice della strada infatti, si continuano a mietere vittime negli incidenti stradali dell’Isola, tanto che il record stimato fino ad ora è di 3 vittime in meno di 24 ore.

Ciò che aggiunge turbamento ad una situazione già angosciosa, è il fatto che in tutti e tre i casi alla tragica fine è preceduta una lunga agonia. Nel dettaglio, le 3 vittime, di 45, 61 e 75 anni, hanno dovuto subire un lunghissimo calvario prima che il loro corpo cedesse alle gravi condizioni in cui erano giunte negli ospedali rispettivamente di Catania, Palermo e Trapani in seguito ai violenti scontri che li hanno visto come protagonisti: due di loro impattando con i propri motoveicoli contro delle auto e una, la più anziana, investita da un’autovettura mentre tornava a casa.

Le autorità invitano ad una maggiore prudenza mentre si guida al volante della propria auto o a bordo del proprio ciclomotore evitando ogni forma di distrazione generata in particolar modo da smartphone e, sopratutto per i più giovani, ad usare i dispositivi di sicurezza come le cinture e il casco.

Di Pietro Geremia