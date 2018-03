Sicilia, il piccolo Flavio Misuraca alla sua quarta esperienza cinematografica

Connect on Linked in

Il piccolo Flavio Misuraca di Villarosa, figlio del nostro collaboratore Vincenzo Misuraca, continua con successo la sua carriera cinematografica.

Flavio, a soli 8 anni, vanta già 4 esperienze cinematografiche tra film e cortometraggi.

Ha iniziato per gioco recitando in un lungometraggio sulla vita di San Felice da Nicosia, girato in Sicilia, dove ha interpretato il Santo nell’età scolare poi ha continuato con successo con altri film tra questi “Entro mezzanotte” , in corso di realizzazione, con la regia curata da Tony Gangitano e Peppino Orecchia.