Si è costituita giorno 11 settembre, presso la storica sede di via Crociferi della CGIL di Catania, la Sezione del Sindacato Aeronautica Militare (SIAM) dell’aeroporto militare di Sigonella.



E’ stato eletto all’unanimità Alfio Messina, già Coordinatore locale provvisorio, quale Segretario della Sezione di Sigonella a cui faranno temporaneamente riferimento anche i soci in servizio presso il Distaccamento Aeronautico di Siracusa. Eletti, altresì, Sergio Scuto, Antonio Fulco e Giampiero Minardo quali componenti della Segreteria.



Alla riunione ha partecipato, collegato in videoconferenza, il Segretario Nazionale del Siam Paolo Melis.



“Sono onorato della fiducia concessami dai colleghi che oggi, in maniera democratica, mi hanno eletto. Quello che sta avvenendo nel mondo militare, rappresenta un cambiamento epocale in tema di innovazione democratica nell’ambito dei diritti del personale. Un evento molto importante voluto dalla Corte Costituzionale che, con la storica sentenza 120/2018, ha esteso anche ai militari il diritto di costituire associazioni sindacali. In tale ottica, il SIAM è in forte crescita e si prepara al 1° Congresso Nazionale che si terrà il prossimo ottobre a Roma”.