Sicilia, imprenditore ferito da colpi di pistola: indagano le forze dell’ordine

Poteva finire nel peggiore dei modi l’attentato messo a segno nella giornata di ieri ai danni di un imprenditore 45enne della provincia di Palermo.

Il fattaccio sarebbe avvenuto a Belmonte Mezzagno dove una coppia di malfattori a bordo di una moto si sarebbero affiancati in pieno giorno alla Bmw di proprietà della vittima sparando un’interminabile serie di colpi che avrebbero finito col ferirla fortunatamente in maniera non grave.

Una volta eseguito l’attentato, gli ignoti pistoleri se la sarebbero data a gambe levate prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori del 118 chiamati prontamente dai familiari dell’imprenditore che sarebbe stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo.

Sull’accaduto sia polizia che carabinieri avrebbero avviato le indagini atte a capire le motivazioni dell’evento criminoso.