Sicilia, impresa: Export e internazionalizzazione contro la crisi

Sabato 7 aprile alle ore 9 presso il Four Points by Sheraton Catania (via Antonello da Messina, Acicastello) si terrà il convegno “Processi di internazionalizzazione e opportunità dell’export per superare la crisi”.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Commissione Studi – Area finanza d’impresa – dell’Ordine etneo dei Commercialisti, focalizzerà l’attenzione sulle azioni di sostegno pubblico per le imprese previste a livello nazionale e regionale. Saranno esaminate le opportunità e le problematiche relative ai processi d’internazionalizzazione, con particolare riferimento ai settori dell’agroalimentare siciliano, artigianato, edilizia, turismo, moda e in generale, delle eccellenze siciliane.

Relazioneranno esperti, docenti universitari e professionisti del settore, per mettere in luce gli aspetti socio-economici, legali e logistici utili a costruire una strategia d’internazionalizzazione efficace e sostenibile nel lungo periodo. Le esperienze di successo di singole aziende e reti d’impresa e la partecipazione della delegazione russa proveniente dalla Repubblica del Tatarstan e di Banca Avtograd, offriranno ai partecipanti ulteriori concreti spunti di riflessione.

Apriranno i lavori il presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Catania Giorgio Sangiorgio e il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Successivamente interverranno il direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania Salvatore Cosentino, la vice presidente della Commissione di Studio Area Finanziaria dell’Ordine dei commercialisti di Catania Giovannella Biondi, l’amministratore delegato della SAC Spa Nico Torrisi, il docente ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università di Catania prof. Agatino Cariola, il dottore commercialista Maurizio Verona, il vicedirettore Agenzia per gli Investimenti e la Cooperazione Economica della Rep. del Tatarstan Igor Sapunov, il presidente dell’Associazione per le Relazioni Sicilia-Russia Marco Marchese e il presidente del costituendo Distretto Produttivo del Ficodindia di Sicilia prof. Carmelo Danzì.

Chiuderà l’incontro, l’assessore per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea della Regione Siciliana Edy Bandiera.

Al termine della conferenza sono previsti degli incontri b2b con i rappresentanti della delegazione russa per approfondire le opportunità del mercato russo.