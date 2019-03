Sicilia, in 3 stuprano turista e monta la rabbia sui social: “Dovete marcire in galera”

Connect on Linked in

E’ ancora molta la rabbia nei confronti dei 3 ragazzi originari di Catania, macchiatisi dell’indicibile atto di stupro nei confronti di una turista 19enne filmato addirittura con il telefonino. Nel dettaglio, la ragazza si trovava insieme ad una amica in un bar di via Teatro Massimo quando era stata avvicinata dai 3 orchi. Una volta abbordata, era stata convinta a spostarsi in un altro locale della zona e poi, una volta in strada, l’hanno obbligata a salire sulla loro auto dove è stata successivamente portata in un luogo appartato nei pressi di piazza Europa e poi stuprata a turno con tanto di filmino a testimonianza dello scempio.

In seguito allo stupro sono stati attivati immediatamente gli uomini dell’arma dei carabinieri che in men che non si dica sono riusciti a identificare e catturare i 3 orchi conducendoli presso il carcere di Piazza Lanza.

Intanto sui social è iniziata una vera e propria campagna aggressiva nei confronti degli stupratori dove la rabbia degli utenti si è riversata sui profili dei 3, invocando non solo il carcere al vita ma in alcuni casi perfino la pena di morte.