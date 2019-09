Sicilia, in 4 tentano di violentare turista: è caccia ai responsabili

Print This Post

Un riprovevole atto è stato provato ad essere messo a segno nei giorni scorsi a Palermo.

Mentre passeggiava tranquillamente per le vie della città una turista 23enne originaria della Germania sarebbe stata circondata da un gruppo di 4 ragazzi in piazza Caracciolo. Una volta presa di mira, la povera ragazza sarebbe stata vittima di palpeggiamenti osceni in cui uno degli assalitori sarebbe perfino arrivato ad abbassarsi i pantaloni.

Solo grazie ad uno scatto fulmineo la povera 23enne sarebbe riuscita a fuggire riuscendo ad arrivare, terrorizzata, al b&b dove alloggiava per poi avvertire gli uomini della polizia di stato i quali avrebbero immediatamente avviato le indagini atte a dare un nome e un volto ai 4 malfattori.