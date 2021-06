La curva epidemiologica in Sicilia sta subendo un rapido e preoccupante incremento, nelle ultime 24 ore si sono registrati 106 nuovi contagi ma ciò che desta maggiore preoccupazione è l’incremento delle persone ricoverate in terapia intensiva.

Attualmente sono 18 i pazienti che necessitano di respirazione artificiale, nelle ultime 24 ore sono stati 3 i nuovi ricoveri.

I contagi nell’Isola, nelle ultime 24 ore, sono così suddivisi:11 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, 39 a Palermo, 22 a Catania, 2 a Siracusa, 5 a Messina, 3 ad Enna e infine 5 a Ragusa. Gli attuali positivi in Sicilia sono 1.603, di cui 1.477 in isolamento domiciliare, 108 ricoverati in ospedale con sintomi (3 più di ieri) e 18 ricoverati gravi in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri).

In tutta Italia il totale dei contagi nelle ultime 24 ore è di 1597 casi di Covid- 19 .