Sicilia, in cambio di denaro e droga faceva prostituire la cugina

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Augusta, paese in provincia di Siracusa, hanno arrestato un 42enne originario del luogo per il reato di favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto scoperto dagli inquirenti l’uomo pare che avesse costretto, anche a suon di pugni, la propria cugina convivente con problemi di inferiorità psichica a prostituirsi in cambio di denaro e droga e rinchiudendo inoltre il figlio di lei in una stanza quando si avvicendavano i “clienti”.

Le indagini dei militari sarebbero scattate in seguito a una segnalazione e avrebbero ad oggetto i fatti svolti dal da gennaio 2015 a settembre 2018 e avrebbero dunque portato al provvedimento di custodia in carcere emesso dal gip di Siracusa.

Di Pietro Geremia