Sicilia, in preda a raptus aggredisce la moglie: fermato dai carabinieri

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Ferla hanno denunciato un uomo del posto per maltrattamenti in famiglia e aggressione.

Nel dettaglio, in seguito ad un normale controllo del territorio i militari sarebbero intervenuti per sedare una lite familiare in corso.

Arrivati all’interno dell’appartamento incriminato, le forze dell’ordine avrebbero bloccato un uomo che, colto da un raptus, aveva iniziato ad aggredire dapprima verbalmente e dopo fisicamente la propria moglie dinanzi al figlio neonato.

Un’escalation di violenza che poteva finire molto male senza l’azione decisa dei militari i quali, in accordo con l’autorità giudiziaria, hanno applicato la misura cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare all’uomo.

Di Pietro Geremia