Sicilia, in preda all’alcol maltratta anziano: denunciata badante rumena

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Alì Terme, paese in provincia di Messina, hanno arrestato una badante 55enne di origini rumene per il reato di maltrattamenti nei confronti di un anziano di cui si prendeva cura.

L’operazione dei militari sarebbe stata avviata in seguito alla denuncia della figlia del pensionato il quale lamentava non solo un comportamento particolarmente aggressivo da parte della donna che lo accudiva ma anche uno stato di precarie condizioni igieniche in cui era costretto a vivere.

Una volta avviate le indagini sarebbe emerso come la 55enne rumena, abituale consumatrice di sostanze alcoliche, soleva minacciare e denigrare il poveruomo arrivando addirittura a lanciargli contro tutto ciò che le capitava per mani.

Solo l’intervento delle forze dell’ordine avrebbe dunque posto fine a quell’inferno in terra arrestando, dopo le opportune verifiche di rito, la 55enne con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi.