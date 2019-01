Sicilia, in strada troppe buche pericolose: vigile urbano compra asfalto e le ricopre

Print This Post

Un ispettore della polizia municipale di Castelvetrano, paese in provincia di Trapani, nei giorni scorsi ha deciso di acquistare dell’asfalto per coprire alcune buche presenti in strada.

La decisione del dirigente dei vigili urbani pare sia stata dovuta alle troppe lamentele ricevute dai cittadini ormai stufi e stanchi delle voragini presenti all’interno del paese che avrebbero causato non pochi interventi da parte dei poliziotti municipali con lo scopo di accertare i danni subiti dai mezzi ai fini di un possibile risarcimento dei danni da chiedere al Comune.

Una situazione piuttosto delicata che sarebbe stata accentuata pure dalle piogge invernali che avrebbero aggravato una situazione di per se già precaria.

Di conseguenza dunque, l’ispettore ha avuto l’idea di comprare di tasca propria un sacco di asfalto ecologico a presa rapida andando così a coprire un paio di buche in modo tale da tutelare non solo le tasche dei suoi concittadini, ma anche la salute e la vita di qualche adolescente in moto.

Di Pietro Geremia