Sicilia, incendio in un appartamento: vigili del fuoco salvano disabile

Un vero e proprio miracolo è avvenuto nella notte scorsa in provincia di Palermo.

In seguito ad un violento rogo che sarebbe scaturito, dalle prime analisi degli esperti, per causa di un corto circuito di una termocoperta, e che avrebbe coinvolto uno stabile sito a Casteldaccia in via Cavour, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare una disabile di 55 anni.

Sul nascere dell’incendio pare che la donna fosse rimasta infatti bloccata all’interno dell’edificio, facendo così intervenire diverse squadre dei pompieri che, mettendo in campo una moltitudine di squadre hanno recuperato la vittima che si trovava al terzo piano e messo in sicurezza l’intera palazzina.

Sul posto anche gli agenti di polizia del commissariato di Brancaccio che hanno avviato le indagini sul caso.

Di Pietro Geremia