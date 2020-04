Sicilia, incendio nella notte: deceduti padre e figlio originari di Naro

Connect on Linked in

Una notte da dimenticare quella trascorsa a Mazara del Vallo, paese in provincia di Trapani.

A causa di un corto circuito di un elettrodomestico avvenuto durante la serata tra il 13 e il 14 gennaio un incendio avrebbe divorato una villetta sita in via Napoli dove alloggiavano due uomini originari di Naro.

Stando a quanto emerso dalle prime rilevazioni avviate in seguito allo spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco le due vittime, rispettivamente padre di 72 anni e figlio di 42, sarebbero morte per asfissia.

L’unica a salvarsi è stata la moglie nonché madre dei due poveri sfortunati la quale, non essendo fortunatamente in pericolo di vita, è stata ricoverata in ospedale e posta in osservazione.