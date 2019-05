Sicilia, incidente autonomo nella notte: grave un centauro

Print This Post

Un grave incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri Tremestieri Etneo, paese in provincia di Catania.

A quanto pare intorno all’1.30 di notte lungo via Roma, nei pressi di un rifornimento di benzina, per cause ancora da chiarire un giovane centauro alla guida di una moto da cross sarebbe misteriosamente caduto dal mezzo a due ruote finendo così rovinosamente sull’asfalto.

In seguito al sinistro, secondo i testimoni che hanno chiamato i soccorsi, i sanitari del 118 sarebbero intervenuti dopo ben 22 minuti di lunga attesa e dopo aver caricato il giovane in ambulanza lo avrebbero trasportato al Pronto Soccorso di Catania dove i medici hanno riscontrato delle gravi ferite alle gambe e al volto.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti atti a chiarire le dinamiche dell’incidente autonomo.