Sicilia, incidente lungo la Palermo-Sciacca: ventenne rimasto ferito

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Se l’è vista decisamente brutta un ventenne a bordo di una Alfa-Romeo rossa lungo lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca.

Nella prima mattinata di ieri pare che il ragazzo stesse viaggiando sulla corsia in direzione di Palermo quando, tutto d’un tratto e per cause ancora da chiarire, il mezzo si è messo di traverso facendogli dunque perdere il controllo.

In seguito al sinistro i soccorritori del 118 sono immediatamente intervenuti sul posto trasportando il giovane in codice giallo all’ospedale Civico di Palermo.

Sul luogo dell’incidente si sono recati anche i carabinieri della compagnia di Monreale per i effettuare i rilievi e cercare di capire l’esatta dinamica dell’incidente mentre gli operai dell’Anas hanno predisposto il coordinamento della circolazione veicolare della zona.

Di Pietro Geremia