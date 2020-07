Sicilia, incidente mortale in strada: perde la vita un uomo di 71 anni

Connect on Linked in

Incidente mortale ad Altavilla Milicia. Un uomo di 71 anni, Giuseppe Marino, residente del luogo, ha perso la vita. L’uomo viaggiava da solo a bordo della sua Fiat Panda in contrada San Michele, quando per cause non ancora accertate si è schiantato contro un muro.

E’ stata una donna residente in zona a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto il corpo dell’anziano dalle lamiere contorte. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Civico, ma qui è morto. Sarà compito degli agenti della polizia municipale ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Non è escluso che l’uomo si sia sentito male e abbia perso il controllo del mezzo.

Fonte: gds.it

(https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2020/06/30/incidente-mortale-ad-altavilla-micilia-perde-la-vita-un-uomo-di-71-anni-44813068-dd03-4cd3-8ee4-dd0a5eacfcc1/)