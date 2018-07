Sicilia, incidente stradale sull’autostrada Palermo-Catania: ferite 2 persone

Print This Post

Prende fuoco un autocarro. Ieri mattino, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di Termini Imerese, il coducente di un autocarro notando un principio d’incendio a bordo del suo mezzo, si ferma di colpo facendo frenare di conseguenza l’autovettura che era dietro.

Ancor più dietro vi era un motociclista che non rendendosi conto di quello che stava accadendo non è riuscito a frenare in tempo schiantandosi contro l’auto.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno soccorso i 2 motociclisti rimasti feriti. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti dell’Anas e le forze dell’ordine che hanno gestito il traffico per permettere di spostare i mezzi coinvolti nel sinistro.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio