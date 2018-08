Sicilia, Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro a Misilmeri: 5 coinvolti, morta un’anziana

Print This Post

Incidente mortale lungo la strada statale 121 Palermo-Agrigento all’altezza di Misilmeri nei pressi di Villa Fabiana. Un pic up e un’autovettura si sono scontrati frontalmente. E’ morta una donna di 86 anni di Montemaggiore Belsito e altre cinque persone sono rimaste coinvolte. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze per trasportare i feriti negli ospedali più vicini.

Il traffico è stato temporaneamente bloccato al km 246,100, per permettere ai soccorritori di caricare in ambulanza le persone. Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi.

Mentre il personale di Anas ha provveduto alla pulizia della carreggiata. Sul posto è arrivato anche un carro attrezzi per spostare i mezzi che sono distrutti dal violento impatto.

Fonte: gds.it

(http://palermo.gds.it/2018/08/04/incidente-sulla-palermo-agrigento-scontro-a-misilmeri-5-coinvolti-morta-unanziana_896229/)