Sicilia, incredibile colpo di fortuna: gioca 3 euro e ne vince centomila

La dea bendata si è fermata nella città di Augusta in questi giorni. Un uomo decisamente fortunato infatti, con una spesa irrisoria di soli 3 euro è riuscito a portarsene a casa ben cento mila grazie al gioco del 10eLotto. Nel dettaglio, l’uomo era entrato in una ricevitoria sita nel centro del paese della provincia siracusana quando ha avuto l’istinto di giocare alcuni numeri. Una volta pagata la ricevuta, ha aspettato che uscissero in diretta controllandoli nel monitor, avendo così una enorme e felicissima sorpresa trovandosi nello schermo otto dei venti numeri estratti, che gli hanno dunque permesso la straordinaria vincita.

Di Pietro Geremia