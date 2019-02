Sicilia, infermiere morso da cani randagi: la denuncia del Fials

Connect on Linked in

Con una nota sul proprio sito istituzionale, il sindacato del Fials ha denunciato l’aggressione subita da un infermiere del policlinico di Catania da parte di un branco di cani randagi che abitualmente si aggira nelle vie tra gli edifici del nosocomio.

“Soltanto l’intervento di un operatore sociosanitario, che ha messo in fuga gli animali inseguendoli con la propria auto, ha consentito al malcapitato di mettersi al riparo dentro il proprio veicolo per poi recarsi al vicino pronto soccorso per sottoporsi alle necessarie cure”- dice la nota del Fials.

“All’uomo sono state riscontrate ferite superficiali e moltissimo spavento per una vicenda che poteva avere esito ben più tragico. “Non si può lasciare al caso l’incolumità delle persone che si trovano in un ospedale. È impensabile che una struttura sanitaria non sia in grado di eliminare tale rischio, di mettere quegli animali in condizione di non nuocere. Ora basta, si proceda immediatamente” – termina la nota del sindacato.

Di Pietro Geremia