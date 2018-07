Sicilia, iniziano le selezioni in tutta l’isola per lo zecchino d’oro

Print This Post

Lo “Zecchino d’Oro”, approda in Sicilia e cerca le nuove voci n vista della 61° edizione del festival che andrà in onda a novembre su Rai 1.

Le selezioni, gratuite e rivolte a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra 3 e i 10 anni. per lo storico evento televisivo organizzato dall’Antoniano di Bologna si svolgeranno in tre tappe distribuite in tutto l’interland siciliano: Scicli, Taormina e Sciacca.

Si comincia da oggi lunedì 23 luglio a Taormina dove le audizioni si svolgeranno al Centro Sociale in Corso Umberto. Giovedì 26 invece il tour si sposta a Scicli, audizioni all’Istituto Maria SS. del Rosario. Mentre l’evento finale è previsto il 28 e 29 luglio a Sciacca, presso il Museo del Carnevale dove avverranno inoltre le selezioni finali.

Di Pietro Geremia