Sicilia, inquilini chiedono di rientrare a casa e lui aggredisce loro e carabinieri: arrestato 34enne

Una brutta serata quella di ieri per alcuni inquilini di un palazzo sito a Rosolini, paese in provincia di Siracusa. A quanto pare infatti, i proprietari di un appartamento hanno dovuto chiamare i carabinieri in seguito al rifiuto categorico di un loro inquilino il quale si sarebbe rifiutato più volte di lasciare l’appartamento dopo la risoluzione del contratto. Nel dettaglio l’uomo, un marocchino di 34 anni già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, sarebbe andato in escandescenza proprio dopo l’intervento dei militari nell’abitazione da lui occupata assieme a un connazionale. Quest’ultimo inoltre, non accettando l’intervento dei carabinieri, si è scagliato contro i militari procurandogli lievi lesioni. Una volta preso il sopravvento, le forze dell’ordine hanno immobilizzato l’uomo e proceduto al suo arresto, trattenendolo nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Noto in attesa della celebrazione del rito direttissimo al Tribunale di Siracusa.

Di Pietro Geremia