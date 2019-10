Sicilia, insegnante di religione circuisce anziani: arrestata dai finanzieri

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini della guardia di finanza hanno arrestato una 59enne per il reato di circonvenzione di incapace.

Stando a quanto emerso dalle indagini pare che la donna, insegnante di religione presso una scuola pubblica di Messina, circuisse persone deboli, anziane e incapaci, con riti esoterici per impadronirsi dei loro beni facendosi scudo della sua professione e delle sue frequentazioni di opere caritatevoli quali la Caritas, chiese e case di riposo.

Tra le prove documentali a sostegno della tesi dell’accusa, le fiamme gialle avrebbero trovato infatti non solo delle istruzioni per praticare riti magici per rimuovere le vibrazioni negativa dalle case ma anche dei talismani protettivi e materiale vario che la donna avrebbe dunque consegnato alle proprie vittime in cambio di denaro.