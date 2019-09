Sicilia, inseguono ladri: auto dei carabinieri finisce contro palo per evitare pedone

Connect on Linked in

Poteva finire letteralmente in tragedia l’incidente automobilistico che avrebbe visto come protagonista un mezzo dei carabinieri.

Il tutto sarebbe nato in seguito ad una rapina eseguita a Rosolini, in provincia di Siracusa, da parte di 4 uomini che avrebbero fatto irruzione in un appartamento. Durante il furto pare che i malfattori si sarebbero fatti scoprire da parte del figlio del proprietario dell’immobile che avrebbe immediatamente allertato i carabinieri dando così il via ad inseguimento per le vie del paese.

Nel mezzo della caccia a tutta velocità ai delinquenti però i militari si sarebbero imbattuti in un pedone che stava attraversando la strada e, per evitare di investirlo, avrebbero sterzato andando così a finire contro un palo della luce.

Fortunatamente non si sarebbe registrati feriti in seguito all’impatto su cui gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi di rito.