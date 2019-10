Sicilia, insulta poliziotti uccisi a Trieste: denunciato pluripregiudicato

Connect on Linked in

Continuano le denunce ai danni di individui dalla dubbia morale che, riferendosi alla terribile notizia dei agenti uccisi a Trieste la settimana scorsa, continuano a scrivere commenti poco lusinghieri nei confronti del corpo di polizia.

Dopo la querela posta in essere da parte del sindacato di autonomo di polizia in capo ad una donna di Mazzarino che aveva commentato amaramente la vicenda augurando la morte a tutta la categoria di agenti (“Chi se ne frega degli agenti morti. Morissero tutti nello stesso giorno, io festeggerei”), questa volta sarebbe toccato ad un pluripregiudicato di Vittoria, in provincia di Ragusa, denunciato per diffamazione dal Sap.