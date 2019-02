Sicilia, investe 72enne e scappa: individuato e denunciato dai carabinieri

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Gela, paese in provincia di Caltanissetta, hanno denunciato un 63enne del posto per fuga e omissione di soccorso.

A quanto pare l’uomo nella giornata di lunedì scorso, alla guida della sua autovettura avrebbe investito un pedone di 72 anni che si accingeva ad attraversare la strada.

Anziché fermarsi però, il pirata della strada ha deciso di proseguire la sua folle corsa facendo così perdere le proprie tracce noncurante dell’emergenza creatasi con l’anziana vittima del sinistro.

Solo grazie alle immediate indagini avviate dai militari nisseni, insieme alla collaborazione di qualche cittadino indignato per via del tremendo gesto di egoismo, è stato possibile individuare il 63enne e denunciarlo in virtù dell’art. 189 del codice della strada riguardante il reato di omissione di soccorso e fuga in caso di incidente stradale.

Di Pietro Geremia