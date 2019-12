Sicilia, investe carabiniere e va a festeggiare compleanno di un amico: arrestato 19enne

Print This Post

Un episodio alquanto singolare è avvenuto nei giorni scorsi a Ragusa.

Durante i soliti controlli posti in essere da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri allo scopo di prevenire i reati, un 19enne del posto è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

A quanto pare il giovane, che si trovava a bordo della propria Fiat Panda, era stato avvicinato dai militari appartenenti alla Sezione Operativa in abiti civili i quali gli avrebbero chiesto, mostrando paletta e tesserino, di scendere dal mezzo.

Il ragazzo però, di tutta risposta, non solo non sarebbe sceso dall’automobile ma con una mossa repentina avrebbe investito un carabiniere schiacciandolo contro l’autovettura che proveniva dal senso di marcia opposto, per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Una volta trasportato l’operatore delle forze dell’ordine in ospedale, dove è emersa una ferita ad una gamba fortunatamente non grave, sarebbe immediatamente iniziata la caccia all’autore dell’investimento che sarebbe stato ritrovato dopo poche ore mentre stava festeggiando il compleanno di un amico venendo così arrestato e sottoposto, in virtù di quanto stabilito dal Tribunale di Ragusa, ragazzo alla misura dell’obbligo di firma.