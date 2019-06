Sicilia, investe minore dopo averci litigato: arrestato 24enne

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla stazione di Avola, in provincia di Siracusa, hanno arrestato un 24enne del posto per il reato di tentato omicidio e omissione di soccorso.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari pare che il ragazzo, a seguito di una lite avvenuta con un 16enne per futili motivi, mentre si trovava a bordo della propria autovettura non solo abbia investito la povera vittima, procurandogli traumi diffusi dichiarati guaribili in 30 giorni di prognosi, ma che si sia inoltre dato alla fuga lasciandolo dunque a terra dolorante.

Terminati gli accertamenti ed appurate le sue responsabilità, il sospetto è stato identificato, ammanettato e posto al regime degli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.