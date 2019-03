Sicilia, invita 14enne al suo compleanno e lo accoltella alla gola

Connect on Linked in

Una festa di compleanno terminata nel peggiore dei modi quella avvenuta a Vizzini, paese in provincia di Catania.

A quanto pare un 20enne originario del posto avrebbe accoltellato un ragazzino di 14 anni che aveva invitato alla propria festa di compleanno.

Nel dettaglio il neo 20enne, in preda ad un pericolo mix di alcool e sostanze stupefacenti che gli avrebbero fatto perdere completamente il contatto con la realtà, nel bel mezzo della festa si sarebbe recato di scatto in cucina per prendere un coltello e tirare un fendente alla gola della povera vittima procurandogli un taglio di ben 15 cm per il quale ci sono voluti 40 punti di sutura.

Una volta commesso il fatto, il festeggiato si sarebbe dato alla fuga nei pressi dell’abitazione di un conoscente dove sarebbe stato catturato dagli uomini dell’arma dei carabinieri giunti sul posto dopo una chiamata da parte di uno degli esterrefatti ospiti.

Per il ragazzino, portato all’ospedale dai soccorritori del 118, i medici del pronto soccorso hanno stabilito 30 giorni di prognosi.

Di Pietro Geremia