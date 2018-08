Sicilia, ipnotizzavano e rapinavano anziane: arrestati in 6

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A seguito dell’operazione denominata “Hyponose”, gli uomini dell’arma dei carabinieri di Messina e Palermo hanno arrestato 6 persone ritenute responsabili a vario titolo di rapina aggravata in concorso mediante l’ipnosi delle vittime. Nel dettaglio, sembra che i rapinatori utilizzassero un modus operandi decisamente particolare avvicinando le proprie vittime, per lo più anziane, col pretesto di una finta compravendita di gioielli e facendogli odorare un intenso “profumo” che, unito ad altre tecniche di manipolazione ipnotica, li induceva in stato confusionale tale da indurle a recarsi presso la propria abitazione o nei propri istituti di credito al fine di procurarsi il denaro.

Di Pietro Geremia