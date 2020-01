Sicilia, ipotesi sull’attacco Usa all’Iran: partenza del drone da Sigonella? La risposta del Ministero della Difesa

Connect on Linked in

Un’importante quesito sta balzando in queste ultime ore sull’attacco degli Stati Uniti all’Iran in cui ha perso la vita il generale Soleimani.

Il drone utilizzato dagli Usa per mettere a segno l’attacco mortale contro il generale iraniano sarebbe dunque l’MQ-9 Reaper, originariamente conosciuto come Predator B, che pare sia stato fatto partire direttamente dalla base di Sigonella, sita tra Lentini e Catania, rappresentando di fatto non solo un pericolo per il traffico aereo etneo ma soprattutto un coinvolgimento diretto dell’Italia in un omicidio extragiudiziale nonchè in azioni di guerra.

Ieri , è arrivata la risposta del Ministero della Difesa italiano alle interrogazioni parlamentari che parlano di drone partito da Sigonella per l’attacco contro il generale Soleimani.

Il ministero della Difesa smentisce “categoricamente”, “anche alla luce delle ottime relazioni e contatti con la controparte militare americana presente sul territorio italiano”, le notizie “apparse su alcuni organi di informazione relative all’ipotesi di partenza di droni dalla base aerea di Sigonella per l’operazione che ha portato all’uccisione del generale iraniano Qassam Soleimani”.

“Per quanto riguarda la missione in Iraq – fa sapere il ministro della Difesa Lorenzo Guerini – sarà la coalizione, con tutti i suoi componenti, a determinarne gli sviluppi, nel quadro dei contatti sempre frequenti fra gli Stati Maggiori della Difesa dei Paesi Membri che ad oggi ha portato alla sospensione temporanea delle attività addestrative”.