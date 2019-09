Sicilia, irrompe al matrimonio con pistola: arrestato 33enne

Connect on Linked in

Un matrimonio decisamente particolare quello svolto nella giornata di ieri nella Cattedrale di Palermo.

Un 33enne con problemi psichici e armato di pistola avrebbe fatto irruzione durante la celebrazione del sacro vincolo seminando il panico tra gli invitati.

Nonostante la paura avesse inondato come un fiume in piena l’edificio religioso il padre della sposa, controllore dell’Amat, temendo per la sorte dei futuri coniugi si sarebbe eroicamente scagliato contro il 33enne riuscendolo così a bloccare fino all’arrivo degli agenti di polizia che l’hanno prelevato e portato in commissariato.

Solo dopo alcune ore dall’emozionante vicenda gli sposi hanno potuto coronare il loro sogno d’amore portandosi a casa un ricordo che di certo rimarrà per molti anni.

Di Pietro Geremia