Sicilia, irrompe con una pistola in farmacia: arrestato malvivente

Gli uomini della polizia di Stato di Palermo hanno arrestato nella giornata di ieri un 46enne per rapina a mano armata.

A quanto pare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reato simili, avrebbe assaltato una farmacia sita in via Villagrazia minacciando titolari e clienti con una pistola.

Una volta arraffato il bottino, consistente in circa 250 euro, il malfattore si è dato alla fuga a bordo della propria auto venendo però notato per sua sfortuna da un poliziotto fuori servizio il quale, annotandosi la targa, ha immediatamente avvertito i colleghi che hanno avviato le ricerche del criminale riuscendo così a risalire alla sua abitazione dove è stato bloccato e infine arrestato.

Di Pietro Geremia