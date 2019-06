Sicilia, irrompono dentro bar armati di coltello: è caccia ai ladri

Connect on Linked in

Momenti di paura quelli vissuti nei giorni scorsi a Riposto, paese in provincia di Catania. Intorno alle 5.30 del mattino di Sabato infatti pare che in un bar di via Roma due persone armate di coltello e col volto coperto siano entrate all’interno dell’esercizio commerciale poco dopo l’apertura minacciando il titolare di gravi ritorsioni se non gli avesse consegnato il registratore di cassa.

Una volta agguantato il malloppo, i due malviventi sarebbero fuggiti a piedi, facendo perdere in breve tempo le loro tracce.

Immediatamente dopo il furto sono intervenuti i militari dell’Arma dei carabinieri i quali hanno avviato le indagini atte a dare un nome ed un volto ai malfattori.