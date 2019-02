Sicilia, Jeep sbatte contro 6 auto in sosta e si ribalta: deceduto 29enne

Connect on Linked in

Un drammatico incidente è avvenuto nella giornata di ieri a Palermo.

Per cause ancora da accertare, pare che un 29enne originario del capoluogo siciliano abbia perso il controllo della propria Jeep in via Gaetano Daita e via Torrearsa andando dapprima a sbattere contro 6 auto in sosta per poi far capovolgere il veicolo al centro della strada.

In seguito al disastroso sinistro, sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 i quali, non appena il corpo è stato estratto dalle lamiere, non hanno potuto fare altro che costatarne la morte.

Nel luogo del sinistro anche le forze dell’ordine che hanno preso i rilievi atti a stabilire la dinamica dei fatti.

Di Pietro Geremia