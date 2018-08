Sicilia, la banda del’escavatore colpisce ancora: portata via la cassa continua del McDonald

Print This Post

Ennesimo colpo della famigerata banda dell’escavatore.

Ad essere finito nelle mire dei furfanti questa volta è stato un pezzo di una delle multinazionali statunitensi più famosa di sempre: il McDonald di viale Cristoforo Colombo, ad Acireale, in provincia di Catania.

Nel dettaglio, dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il colpo sia stato fatto da 3 o 4 persone con il volto coperto le quali, intorno alle 4 di notte, avrebbero collegato dapprima spostato l’automobile di un dipendente e messo al suo posto il mezzo pesante a sua volta collegato alla cassa continua.

Una volta messo in funzione, il mezzo di movimento terra l’ha letteralmente sradicata lasciando allibiti e con un palmo di naso i dipendenti al lavoro, per via del servizio h24, e ovviamente anche i clienti del famoso colosso americano.

Sul caso indagano gli uomini dell’arma dei carabinieri di Acireale.

Di Pietro Geremia