Sicilia, la Corte Costituzionale si esprime sui tetti degli onorevoli siciliani

Sembra non avere fine il dibattito aperto dopo le dichiarazioni di Miccichè sul diniego ai tetti degli stipendi degli onorevoli siciliani.

Sull’argomento infatti, è arrivato perfino il parere della Corte Costituzionale. Nello specifico, la Consulta è intervenuta sulla vicenda dei tetti agli stipendi con la sentenza n.124 dello scorso maggio e che ora viene rispolverata alla luce delle polemiche in Sicilia sul tetto di 240 mila euro per i dirigenti dell’Assemblea.

Secondo i giudici “l’imposizione di un limite massimo alle retribuzioni pone rimedio alle differenziazioni, talvolta prive di una chiara ragion d’essere, tra i trattamenti retributivi delle figure di vertice dell’amministrazione” e tale limite “si delinea come misura di razionalizzazione, suscettibile di imporsi a tutti gli apparati amministrativi”.

Di conseguenza, “la disciplina in esame, pur dettata dalla difficile congiuntura economica e finanziaria, trascende la finalità di conseguire risparmi immediati e si inquadra in una prospettiva di lungo periodo” e “si configura come misura di contenimento della spesa, assimilabile agli altri capillari interventi che il legislatore ha scelto di apprestare negli ambiti più disparati”.