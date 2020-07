Sicilia, la Croce Rossa di Agrigento riceve il premio “Giovanni Vadalà”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Le parole hanno un significato profondo, ma spesso presi da mille cose non riusciamo a coglierne il vero significato, perdendoci le grandi opportunità che le stesse ci offrono.Spesso diciamo che la vita è fatta di sacrifici, allora a Noi piace “sostituire” la parola sacrifici con SCELTE.

La vita è fatta di SCELTE, quelle scelte che finché non decideremo di farle non sapremo mai se sono quelle “giuste” o “sbagliate”. Quello che più è importante nel fare una o più scelte è farle e basta non possiamo “sottrarci”.

Rimanere fermi e non prendere nessuna scelta o ancora peggio fare prendere le scelte agli altri al nostro posto, sarebbe per ognuno di noi un grande fallimento che non riusciremmo mai a perdonarci.Premesso ciò ancora una volta le scelte fatte dal Comitato di Agrigento della Croce Rossa Italiana, rappresentata fino a qualche mese fa dal Dott. Angelo Vita, sono state premiate.

Sicuramente non tutte le scelte vengono condivise, ma se si opera basandosi su tre importanti pilastri, quali:

1) Coerenza

2) Integrità

3) Onestà

ed ispirandosi sempre ai 7 principi della Croce Rossa Italiana, allora tutto prende una forma chiara e coerente.

Il prestigioso Premio “Giovanni Vadalà” ricevuto dalla Croce Rossa Italiana | Comitato di Agrigento e ritirato a Catania presso lo Sheraton Catania Hotel, dal Dott. Angelo Vita in rappresentanza degli oltre mille Volontari presenti sul territorio Agrigentino, è stata l’ennesima conferma che se si lavora con passione e coerenza i “riconoscimenti” sono solo una conseguenza del “Modus Operandi” applicato.

Un Grazie di cuore a chi ha sempre creduto in Noi, mostrandoci giornalmente Fiducia, Apprezzamento e Stima.

Queste le parole del Dott. angelo Vita durante il suo intervento e il ritiro del Premio.

MOTIVAZIONE PREMIO: “In Riconoscimento della sua incessante azione profusa a tutela della Salute”.