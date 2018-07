Sicilia, la Croce Rossa di Enna organizza una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore

Connect on Linked in

“IL GIUSTO RITMO…PER IL CUORE!”

è il nome della campagna di sensibilizzazione e della raccolta fondi attivata dal Comitato Croce Rossa Italiana di Enna, con lo scopo di acquistare un DEA, da destinare alla sede sita in via Legnano 22/bis a Enna , dove sono presenti numerosi volontari, molti dei quali formati e qualificati esecutori BLSD, sigla che fa riferimento a conoscenze appropriate sulle manovre da compiere in caso di arresto cardiaco.

Le morti cardiache colpiscono ogni anno tra i 45.000 e i 60.000 italiani, di tutte le età che, se soccorse in modo adeguato, hanno buone probabilità di ripresa. Spesso, infatti, per salvare una vita, basta intervenire rapidamente e il defibrillatore è uno strumento in più per garantire e tutelare la salute dei cittadini.

Il progetto, dopo essere stato approvato dal Presidente del Comitato A. Insinga, è stato realizzato dalla Volontaria Donatella Papalia, responsabile area VI del Comitato,che in seguito ad una precedente collaborazione con lo Staff regionale e ai risultati raggiunti dalla pagina ufficiale fb, che recentemente è stata accreditata e certificata per le raccolte fondi, è stata incaricata dalla DTR Fabiola Brignone per la realizzazione del progetto.

Le attività della CRI di Enna, presente sul territorio da oltre 70 anni, coprono diversi ambiti d’intervento, dall’assistenza sanitaria, alle attività di emergenza e di protezione civile, all’assistenza socio assistenziale rivolta alle categorie vulnerabile ai trasporti sanitari, alle attività di prevenzione nelle piazze e nelle scuole ai corsi di formazione.

Dona un euro, salva una vita…anche da casa!

c/c IBAN:

IT 28M08995416800012000124001

Casuale: DAE CRI ENNA

Intestatario . Croce Rossa Italiana- Comitato di ENNA