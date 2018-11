Sicilia, la dea bendata non lascia l’isola: vinti 18 milioni di euro

Print This Post

Ormai è confermato: la Sicilia è ufficialmente diventata la terra della fortuna.

Da una anno questa parte si stanno infatti verificando nell’Isola una serie irrefrenabile di vincite tali da far piazzare la Sicilia stessa tra le regioni più fortunate d’Italia.

L’ultima per ordine di tempo è avvenuta nella giornata di Sabato a Valledolmo, paese in provincia di Palermo, dove sono stati portati a casa ben 18 milioni di euro da uno scommettitore che ha centrato un 5+2 all’EuroJackpot, un nuovo gioco che mette in sfida, ogni settimana, scommettitori di 18 paesi europei (Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia) che si dividono il montepremi.

La vincita totale al nuovo gioco era di 90 milioni di euro che sono stati dunque divisi tra l’abitante di Valledomo ed altri 4 vincitori: due in Germania, uno in Finlandia e l’altro in Spagna.

Di Pietro Geremia