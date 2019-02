Sicilia, la ingiuria e tenta di investirla perché lesbica

Print This Post

L’associazione lgbt Stonewall di Siracusa ha denunciato uno sgradevole episodio avvenuto alcuni giorni fa nella provincia siciliana.

Secondo quanto riportato dall’associazione infatti pare che una donna mentre camminava per via Catania sia stata presa di mira per i suoi atteggiamenti mascolini.

Nel dettaglio, la donna si trovava in compagnia della propria compagna quando, ad un certo punto, un uomo avrebbe iniziato a rivolgerle senza motivo alcuno una miriade di parole offensive.

Nemmeno dietro l’invito a finirla da parte dell’altra donna il molestatore verbale ha cessato l’immotivato inveire, peggiorando la situazione in corso prendendo un’auto e tentando di investire entrambe.

In seguito all’attacco omofobo è stata posta una formale denuncia presso le forze dell’ordine le quali hanno avviato le indagini atte a identificare il colpevole.

Di Pietro Geremia